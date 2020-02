Stadtilm. Der Februar ist grau, doch Farbe in den Alltag bringt Diana Spindler in Stadtilm.

Farbtupfer auf dem Stadtilmer Marktplatz

Als bunter Blickfang im ansonsten so tristen Wintermonat Februar zeigt sich in Stadtilm der kleine Blumenladen „Blumensti(e)l“ auf dem Marktplatz. Er vermittelt schon jetzt einen Hauch von Frühling, obwohl der – zumindest kalendarisch – noch weit weg ist. Hier erfüllen Inhaberin Diana Spindler und ihre Mutter Bettina auf nette Art blumige Wünsche ihrer Kunden, oft verbunden mit einem kleinen Spruch wie „Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf“ oder „Blumen sind das Lächeln der Erde“. Zur Erinnerung an alle Männer: Am 14. Februar ist Valentinstag.