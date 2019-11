Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsauftakt im Ilm-Kreis

Am Montag übernehmen pünktlich um 11.11 Uhr in Arnstadt die Narren die Regentschaft. Die beiden Prinzenpaare freuen sich schon sehr auf ihre neue Aufgabe.

Langsam steigt die Nervosität. Noch zwei Tage, dann werden Prinzessin Ulrike und Prinz Marko I. die Herrschaft in Bock-Arnscht antreten. Gestellt wird das diesjährige Prinzenpaar vom Arnstädter Karneval Club (AKC). „Aber wir sind das Prinzenpaar von ganz Arnstadt, nicht nur unseres Vereins“, betonen die beiden.

Arnstädter Prinzenpaar stellt sich vor

Karneval liegt den beiden seit langem im Blut. Ulrike Kücker, wie die Prinzessin mit bürgerlichem Namen heißt, ist gebürtige Erfurterin, also eine „Puffbohne“, und hat „schon immer gern mitgefeiert“, wie sie sagt. Die 47-Jährige lebt schon lange im Ilm-Kreis und leitet die Olympia Personalleasing GmbH.

Ihr Prinz, Marko Ehrhardt, ist ebenfalls 47 Jahre alt und Handwerker von Beruf. Ein Paar sind die beiden aber nur im Fasching, nicht im realen Leben. „Welche Frau träumt nicht davon, einmal Prinzessin zu sein?“, fragt Ulrike Kücker. Sie freute sich daher, als der AKC sie vor zwei Jahren ansprach, ob sie nicht auch einmal als gekröntes Haupt eine Saison begleiten möchte.

Einen passenden Prinzen hatte der AKC-Präsident Jens Schweinsberger schnell gefunden. „Zu Weiberfastnacht haben wir uns kennen gelernt und es hat sofort zwischen uns gepasst“, so die baldige Prinzessin. Mit seinen 1,98 Meter dürfte Marko Ehrhardt beste Chancen haben, der größte Karnevalsprinz in der Arnstädter Faschingsgeschichte zu werden. Zum AKC kam er vor einigen Jahren als Zuschauer – und blieb, um zu helfen. „Ich hab damals gesagt, ihr habt ja gar keinen Sicherheitsdienst am Eingang, was ist, wenn was passiert?“, erinnert er sich. Längst hat er als Vereinsvizepräsident weitere Aufgaben übernommen, singt zudem bei den Arnschter Böcken. In der kommenden Session aber wird präsentiert.

Narren fordern Rathausschlüssel

Eine Aufgabe, auf die sich das Prinzenpaar schon sehr freut, auch wenn bis zum Aschermittwoch so einige Arbeit auf es wartet. Nicht nur die Veranstaltungen des AKC wird es besuchen, sondern auch bei der Narrhalla und bei den befreundeten Vereinen der Region und der Partnerstadt Kassel vorbei schauen.

Unterstützung bekommt das große Prinzenpaar vom Kinderprinzenpaar Prinz Lukas I. und Prinzessin Miley I., das der Karnevalsverein Narhalla stellt.

Während die Kostüme des großen Paares von einem Erfurter Kostümverleih kommen, hat für die Kinder die Oma von Lukas wunderschöne Kostüme gezaubert. Nun hoffen alle vier, dass viele Interessierte vorbei kommen, wenn sie am Montag 11.11 Uhr von Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) die Rathausschlüssel einfordern und auf dem Marktplatz feiern.

Den ersten Arnstädter Büttenabend gibt es am 16. November, 19.11 Uhr, in der Stadthalle bei der Narrhalla. Der AKC startet eine Woche später um 20.11 Uhr in seinem Vereinshaus am Schönbrunn.

Auch in Plaue wird am Montag um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt. Der Haarhäuser Carneval-Verein beginnt um 11.11 Uhr in der Neuen Mitte in Ichtershausen die närrische Jahreszeit. Der Ichtershäuser Carneval-Verein selbst lädt ab 19.11 Uhr zur Schlüsselübergabe.

Die fünfte Jahreszeit im Ilm-Kreis

In Ilmenau werden am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Markt die Rathausschlüssel an den Ilmenauer Karnevalklub übergeben.

In Arnstadt eröffnen die Faschingsvereine Narrhalla und AKC die Saison gemeinsam – am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Markt mit dem Rathaussturm.

Der Ichtershäuser Carneval-Verein bittet am 11.11. um 19.11 Uhr in die Neue Mitte, um dort das Prinzenpaar zu inthronisieren.

Am 11.11. um 11.11 Uhr eröffnet der Haarhäuser Carneval-Verein die Saison – in der Neuen Mitte in Ichtershausen.

In Gehren wird der Faschingsauftakt am 16. November gefeiert – mit einem Programm im Gasthaus „Zum Steinbruch“. Los geht es um 20 Uhr.

In Plaue wird am 11.11. um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt – im Hof gibt es eine kleine Auftaktfeier.

Der GCV stürmt am 11.11. um 11.11 Uhr das Rathaus in Gräfinau-Angstedt. Saisonauftakt ist am 22. November um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Der Bräetmicher Carneval-Club stürmt am 16.11. um 15.11 Uhr das Rathaus in Großbreitenbach.

In Stützerbach wird am 11.11. um 11.11 Uhr das Haus des Gastes gestürmt.