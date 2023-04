Faszination der Werbung beim 2. Reklametreff in Arnstadt

Historische Werbeträger sind beliebte Sammlerstücke und stehen beim 2. Reklametreff am 29. April in Arnstadt im Mittelpunkt. (Archivfoto)

Arnstadt. Sammler, Galeristen und Händler aus Deutschland und Holland stellen am 29. April beim 2. Reklametreff in Arnstadt aus.

Rund 20 Sammler, Galeristen und Händler aus Deutschland und Holland präsentieren ihre Stücke am 29. April beim 2. Reklametreff in Arnstadt. In der Reklameausstellung in der Zimmerstraße 7 können die Besucher von 11 bis 15 Uhr in die bunte Welt der Werbung eintauchen. Ausgestellt werden Werbeartikel aus der Zeit von 1900 bis etwa 1950. „Von der Blechdose bis zum großformatigen Emailleschild ist für jeden etwas dabei“, freut sich Christian Hühn, der die Veranstaltung gemeinsam mit Uwe Treichel aus Schleswig-Holstein organisiert.

An den großen Erfolg der ersten Auflage des Reklametreffs im vergangenen Jahr möchten die beiden nun anknüpfen: „Im September 2022 sind wir in die Werbung gegangen, mittlerweile ist Arnstadt in der Szene der Reklamesammler in aller Munde“, sagt Hühn. Das Besondere: Die Besucher können eigene Stücke mitbringen und vor Ort schätzen lassen, „denn wir haben die ganze Expertise der deutschen Reklameszene vor Ort“. Auch touristisch sei der Reklametreff für Arnstadt bedeutsam: „Letztes Jahr wurden im Rahmen der Veranstaltung rund 50 Übernachtungen in der Stadt gebucht und viele Besucher der Börse haben Arnstadt auch als Reiseziel für sich entdeckt.“

Mehr Infos unter: www.facebook.com/deutschereklame