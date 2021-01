Faszination Schnee

Zart tanzen die weißen Schneeflocken in der Luft. Erst klein und fein, später werden sie größer und dichter. Der Thüringer Wald ist seit geraumer Zeit mit der weißen Pracht gesegnet und zieht die Wintersportler aus nah und fern an. Aber diesem bunten Treiben, das bis hin zu Sperrungen von Straßen geht, werden wahrscheinlich die neuen Corona-Vorschriften ein Ende setzen.

Während zwischen den Jahren in der Landeshauptstadt nicht ein Flöckchen zu sehen war, erfreuten sich die Kinder und sicher auch Erwachsenen rund um Ilmenau bereits an der weißen Pracht. Auch uns zog es in den Schnee — ausgerüstet mit Schlitten, Tee und kleinen Snacks machten wir uns auf den Weg in Richtung Thüringer Wald. Nicht nur die Kleine kam beim Schlittenfahren und Schneemannbauen auf ihre Kosten. Wir Erwachsenen tobten uns ebenfalls bei einer ordentlichen Schneeballschlacht und einer herrlichen Wanderung aus.

Nach dem Jahreswechsel dann das erste kleine, fast versöhnliche Geschenk: Schnee im Flachland. Natürlich nutzten das die Steppkes voll aus. Dabei wurde am Sonntag nicht nur eine Schneemann gebaut und gerodelt bis der Rasen hervorlugte, sondern auch zwei kleine Festungen gebaut mit Flagge und entsprechender Munition — und schon flogen die Bälle durch den Erfurter Luisenpark. Nicht nur ich schien von der Idee und dem Spaß ganz angetan, auch andere Erwachsene blickten neidisch auf das Schnee-Schlachtfeld des Nachwuchses.

Und wieder zeigt sich, was für eine magische Anziehungskraft doch diese weiße Pracht auf uns hat.