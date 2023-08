Zu Feierlichkeiten anlässlich des diesjährigen Goethe-Geburtstages lädt der Förder- und Freundeskreis Goethemuseen und Goethegesellschaft Ilmenau/Stützerbach am 2. September ein. (Archivfoto)

Feier zu Goethes 274. Geburtstag in Stützerbach

Stützerbach. Stützerbach: Bildende Kunst, Musik, Rezitation und Schauspiel gibt es am 2. September anlässlich des 274. Goethe-Geburtstages.

Der Förder- und Freundeskreis Goethemuseen und Goethegesellschaft Ilmenau/Stützerbach lädt am Samstag, 2. September, zur Feier anlässlich des 274. Geburtstages von Johann Wolfgang von Goethe in die Goethe-Kultur-Scheune in Stützerbach ein. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm aus bildender Kunst, Musik, Rezitation und Schauspiel. Um 10.30 Uhr wird eine Ausstellung mit Lithographien von Andreas Paul Weber aus Arnstadt eröffnet. Ab 11 Uhr rezitiert Martin Strauch Auszüge aus Goethes Dichtung „Reinecke Fuchs“. Musikalisch begleitet wird er vom Stützerbacher Blasorchester. Um 14 Uhr stellt die Berliner Schauspielerin Cora Chilcott ihr Solo „Wanderers Nacht“ vor. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Vereinsmitglieder sieben Euro.