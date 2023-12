Ferienfahrt für Schüler aus dem Ilm-Kreis nach Großbritannien

In den Sommerferien 2024 können Schüler aus dem Ilm-Kreis zwei Wochen bei einer Gastfamilie in Großbritannien leben.

Ilm-Kreis Unter dem Motto „Lernen und Spaß“ können Jungen und Mädchen aus dem Ilm-Kreis in den Sommerferien 2024 zwei Wochen in Großbritannien verbringen.

Auch in den kommenden Sommerferien bietet der Deutsch-Britische Schülerdienst wieder eine zweiwöchige Ferienfahrt für Schülerinnen und Schüler aus dem Ilm-Kreis nach Großbritannien an. Das teilt Projektleiter Axel Ritter mit. Unter dem Motto „Lernen und Spaß“ verbringen interessierte Jungen und Mädchen vom 23. Juni bis 6. Juli 2024 zwei Wochen bei speziell ausgesuchten Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Westgate-on-Sea. Diese ist unter anderem für ihre Kreidefelsen-Formation St. Mildred‘s Bay bekannt.

Vormittags werden die Schülerinnen und Schüler laut Mitteilung in der School of English von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So sollen die Englischkenntnisse verbessert und erweitert werden, was am Ende durch ein entsprechendes Zertifikat bestätigt wird. Nachmittags wird eine vielseitige Freizeitgestaltung mit Strandbesuchen, sportlichen Aktivitäten und Ausflügen geboten. Auch eine Fahrt in Großbritanniens Hauptstadt London mit Besuchen ihrer Wahrzeichen steht auf dem Programm.

Mit dem Konzept aus Wohnen bei der Gastfamilie, Schulbesuch und Freizeitgestaltung sollen Lernen und Spaß miteinander verbunden sowie spielerisch Land und Leute kennengelernt werden. Während der Reise werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von qualifizierten, deutsch- und englischsprachigen Mitarbeitern des Schülerdienstes betreut.

Interessierte müssen zur Teilnahme an der Ferienfahrt mindestens elf Jahre alt sein. Ein kostenloses Informationsheft kann mit Angabe des Namens und der Anschrift per E-Mail an: info@schuelerdienst.com angefordert werden.