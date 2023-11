Festliche Choräle und Liedsätze in der Bachkirche Arnstadt

Interessierte Sängerinnen und Sänger können bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums Johann Sebastian Bachs in der Bachkirche in Arnstadt mitwirken. (Symbolfoto)

Arnstadt. Kantor Jörg Reddin sucht noch Mitwirkende für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 25. Dezember in der Bachkirche.

Die im Sommer begonnene Veranstaltungsreihe „Atem-Stimme-Raum – Singen als Gesundbrunnen“ wird am Freitag, 3. November, um 19 Uhr im Gemeindesaal an der Oberkirche in Arnstadt fortgesetzt. Das teilt Kantor Jörg Reddin mit. Neben dem Ergründen einzelner Töne und Klänge werden auch Lieder und Kanons gesungen. Am 15. Dezember ist zudem ein Weihnachtslieder-Special der Veranstaltung geplant.

Jörg Reddin weist darauf hin, dass nach fünf Jahren endlich wieder die Möglichkeit besteht, bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 25. Dezember um 16.30 Uhr in der Bachkirche mitzuwirken. Dabei gibt es verschiedene Kategorien, in denen interessierte Sängerinnen und Sänger tätig werden können. Geübt werden Choräle und Chöre des Weihnachtsoratoriums.

Hinzu kommen weihnachtliche Liedsätze, die beim Weihnachtsliedersingen am 16. Dezember in der Bachkirche und in der Christvesper am 24. Dezember in der Liebfrauenkirche vorgetragen werden. Die Proben beginnen am Montag, 6. November, 19.45 Uhr im Gemeindesaal, Pfarrhof 4, in Arnstadt.

Mehr Infos unter Telefon: 03628/93 60 980 oder unter: www.kirchenkreis-arnstadt-ilmenau.de/termine/veranstaltungen