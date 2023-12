Feststimmung bei Benjamin Blümchen in Arnstadt

Arnstadt In dem städtischen Kindergarten fand nicht nur ein Adventsmarkt statt. Die Knirpse und ihre Erzieherinnen eröffnen in dieser Woche auch ein Adventsfenster in der Stadt

„Vorfreude, schönste Freude“ – jedes Kind kann diese Liedzeile mitträllern. Die Knirpse der Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ machen da keine Ausnahme.

Schon lange vor der Adventszeit beginnen in dem Kindergarten die Vorbereitungen für die besinnlichste Zeit des Jahres. Eltern, Kinder und Erzieher basteln gemeinsam, backen Plätzchen, dekorieren, studieren Lieder und Gedichte ein.

Gut besuchter Weihnachtsbasar

Dass sich die Mühe gelohnt hat, war vor wenigen Tagen beim Weihnachtsbasar im Kindergarten zu erleben. Gemeinsam mit Eltern und Großeltern wurde gefeiert.

„Alle tollen Werke konnten von den Gästen gegen eine Spende erworben werden. Bei Bratwurst und Kinderpunsch konnten wir uns auf die Weihnachtszeit einstimmen“, so die Kita-Chefin Sabrina Riese.

Förderverein erhält die Markterlöse

Insgesamt wurden über 850 Euro gesammelt. Der Erlös kommt dem Förderverein der Kindertagesstätte zugute, verrät Riese. Sie versäumte es nicht, dem Elternbeirat, dem Förderverein, allen Helfern und dem Kaufland Arnstadt zu danken. Der Supermarkt hatte sämtliche Speisen und Getränke für den Markt gesponsert.

Adventsfenster wird in der Rosenstraße enthüllt

Gespannt ist der Nachwuchs nun auf den zweiten Höhepunkt in der Adventszeit. Denn der Kindergarten Benjamin Blümchen hat ein Adventsfenster in der Rosenstraße 6 gestaltet. Dafür hat der Verein Jugendweihe Plus sein Schaufenster zur Verfügung gestellt. Enthüllt wird das Kunstwerk am Donnerstag, dem 14. Dezember, um 17.15 Uhr. Die Kinder würden sich über viele Besucher freuen, denn natürlich haben sie auch ein kleines weihnachtliches Programm vorbereitet, das sie nach der Fensterenthüllung zum Besten geben werden. „Unsere Kinder haben schon ein bisschen Lampenfieber“, weiß Sabrina Riese. Aber Aufregung gehört nun mal dazu – gerade in der Vorweihnachtszeit.