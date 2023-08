Festwoche in Ilmenau zu Goethes Geburtstag

Ilmenau. In Ilmenau gibt es Stadtführungen über Goethes Wirken und Leben in der Stadt.

Mit Veranstaltungen zwischen dem 28. August und dem 6. September werden in der Festwoche Einblicke rund um den berühmten Dichter Goethe und sein Wirken in Ilmenau geboten. Beginnend mit dem Geburtstag des Dichters am 28. August hält der Schriftsteller Ulrich Grober um 18.30 Uhr einen Vortrag „Die frische Luft des freien Feldes… - Goethe als Pionier des Outdoor-Lebens“ im GoetheStadtMuseum. An diesem Tag können auch die drei Goethemuseen kostenfrei besucht werden. Am 29. August (11 Uhr) und 1. September (16 Uhr) lädt die Ilmenau-Information zu einer Stadtführung über Goethes Wirken und Leben in Ilmenau (Anmeldung unter 03677/ 600 300, 10 Euro pro Person).

Die Goethegesellschaft Ilmenau-Stützerbach lädt am 2. September zum Kaffee(klatsch) bei Goethe mit leckerem Kuchen, netten Gesprächen und einem Konzert in die GoetheKulturScheune am Museum ein. Der 3. September wird anlässlich des 240. Jubiläums des Gedichts „Ilmenau“ mit einem Konzert begangen. Im Parkcafé der Festhalle Ilmenau werden Vertonungen von Carl Loewe und Franz Schubert gespielt, im Mittelpunkt stehen das Gedicht „Ilmenau“, Varianten von „Wandrers Nachtlied“ oder dem „Erlkönig“ (Beginn 18 Uhr, Tickets in der Ilmenau-Information oder über Ticketshop Thüringen).

Eine Sonderführung am 5. September (11 Uhr) widmet sich den Spuren Goethes im Ilmenauer Bergbau (Anmeldung über Ilmenau-Information, 10 Euro). Beendet wird die Festwoche mit einem kulinarisch-literarischen Abend im Berghotel Gabelbach mit dem Schauspieler, Sänger und Tänzer, Markus Maria Winkler. Mit schauspielerischen Darstellungen der Werke des Schriftstellers erlebt der Zuschauer bei Sekt und Fingerfood die bekannten Monologe: Der Zauberlehrling, Der Erlkönig, Ausschnitte aus Faust I und II, An den Mond, Prometheus, sowie einige Volkslieder (Beginn 18 Uhr, Tickets sind in der Ilmenau-Information oder über den Ticketshop Thüringen).