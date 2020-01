Gehlberg. Am 1. Februar brennt wie in jedem Jahr zu Lichtmess auf dem Schneekopf das Feuer.

Feuer zu Lichtmess auf dem Schneekopf

Zu Mariä Lichtmess brennt auf dem Schneekopf ein Feuer. Das ist gute Tradition. Die wird auch am Samstag, dem 1. Februar in diesem Jahr gepflegt. Wie die Bergfreunde des Schneekopfvereins Gehlberg informierten, gibt es eine geführte Fackelwanderung. Alle Teilnehmer treffen sich an der Touristeninformation von Gehlberg und starten dort um 18 Uhr. Am Treffpunkt werden auch Fackeln verkauft. Für das leibliche Wohl ist ab 18 Uhr an der Güldenen Brücke gesorgt.

Für die Wanderstrecke ist eine Zeit von bis zu zwei Stunden eingeplant. Das Feuer auf dem Gipfel des Schneekopfs wird, so die Ankündigung von Michael Gebser für den Gehlberger Schneekopfverein, gegen 20 Uhr brennen. Die Vereinsmitglieder sind seit Tagen bereits fleißig mit der Vorbereitung beschäftigt und haben in den letzten Jahren ausreichend Erfahrungen gesammelt, damit auch 2020 das Lichtmess-Feuer für alle Teilnehmer zu einem schönen Erlebnis werden kann.

Das Fest Mariä Lichtmess war in früherer Zeit ein wichtiges Datum im Jahreslauf. Mit ihm verbanden sich Zahlungsfristen, zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen sowie der Beginn des sogenannten Bauernjahres. Außerdem bezogen sich manche volkstümlichen Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln auf diesen Festtag. An Mariä Lichtmess ging die Zeit zu Ende, in der man bei künstlichen Lichtquellen arbeitete, ebenso die Spinnstubenzeit. Beide hatten am Michaelistag, dem 29. September, begonnen. red