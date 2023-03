Feueralarm im Arnstädter Rathaus

Arnstadt. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung harten knapp anderthalb Stunden auf dem Marktplatz aus.

Feuerwehrfahrzeuge säumten den Arnstädter Markplatz. Kurz nach 7 Uhr wurde am Freitagmorgen im Rathaus der Kreisstadt der Feueralarm ausgelöst. Seitens der Stadtverwaltung heißt es, dass ein „technischer Defekt an der Notstromversorgung“ der Grund dafür war. Ein Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde habe einen eigenartigen Geruch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt, so die Verwaltung. Die Feuerwehrleute stellten einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert im Kellergeschoss fest und führten eine Überdruckbelüftung durch, um die ausgetretenen Dämpfe abzuleiten. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten das Rathaus nach der Auslösung des Feueralarms verlassen und konnten um 8.20 Uhr an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, teil die Stadt mit.