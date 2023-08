Zum Dorffest in Behringen spielten auch schon die Liebensteiner Musikanten.

Feuertanz in Behringen

Behringen. Zwei Tage wird in Behringen im Wipfratal Dorffest gefeiert.

In Behringen im Wipfratal wird am 12. und 13. August Dorffest gefeiert. Es beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem Auftritt der Gruppe „Feuertanz“, die derzeit mit dem Planwagen und ihren lustigen Gesellen singend und spielend durch die Lande zieht.

Anschließend gibt es einen gemütlichen Abend im Festzelt mit „DJ Micha“ und Grillspezialitäten. Am Sonntag ab 11.30 Uhr wird zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen, das vom „Sonnenhof“ zubereitet wird. Ab 14 Uhr erklingt Blasmusik vom Musikverein aus Behringen-Hainich im Festzelt. Auf die Gäste warten Kaffee und selbst gebackener Kuchen, Preiskegeln, Hüpfburg und ein buntes Kinderprogramm sowie kulinarische Spezialitäten. Der Eintritt für das Dorffest ist frei.