Feuertanz mit Planwagen im Ilm-Kreis unterwegs

Ilm-Kreis. Romantisch wie im Mittelalter fahren die Musiker von Feuertanz mit zwei Planwagen durch den Ilm-Kreis und den Kreis Weimarer Land und spielen.

Wieder einmal wird die Ilmenauer Gruppe Feuertanz mit dem Pferdefuhrwerk unterwegs sein, gemeinsam mit dem Puppenspieler Falk Ulke vom Puppentheater Manuart und mit Freunden. In diesem Jahr spielen sie das Stück „Bernd Störtebeker – die wahre Geschichte“. Ein jeder kennt Klaus Störtebeker - den erfolgreichen Kapitän, den Seeräuber, der es mit der mächtigen Hanse aufgenommen hat. Er wollte deren Handelsmonopol brechen und kämpfte dagegen an, dass viel Geld in die Taschen einiger Weniger fließt. Doch wer kennt schon seinen Bruder Bernd - ein erfolgloser Pirat, mit einer ängstlichen Mannschaft und einer anspruchsvollen Ehefrau? Glücklicherweise bekommt er unerwartete Hilfe ...

Feuertanz, das sind für dieses Projekt wieder vier Musikanten aus Ilmenau und drei Gäste aus Berlin und Sangerhausen. Sie machen vor allem Folk-Musik - Folklore in einem Verständnis, in dem sie urwüchsig, kraftvoll und lebensfroh ist. Dazu kommt der Puppenspieler Falk Ulke, der für sein kreatives und frisches froh-nachdenkliches Puppenspiel bekannt ist. Und, romantisch wie im Mittelalter, fahren sie mit zwei Planwagen durch den Ilm-Kreis und den Kreis Weimarer Land, um an ausgewählten Orten ihr Programm darzubieten. Sie spielen und musizieren auf Bühnen, Wiesen, in Parks und in Kirchen, in Gaststätten und Kneipen.

Das ist der Tourenplan: 12. August, 17 Uhr, Behringen, Dorfplatz zum Dorffest; 13. August, 18 Uhr, Kirchheim, Kirche; 14. August, Klettbach, Biohof Bärwolf, 15. August, 17 Uhr, Niederzimmern, Hoftheater, Auf dem Zieche; 16. August, 18.30 Uhr, Forsthaus Willroda; 17. August, 18 Uhr, Osthausen, Hofladen, Friedhofsweg 12; 18. August, 18 Uhr, Bittstädt, an der Kirche; 19. August, 17 Uhr, Ettischleben, Lebenshof, zum Sommerfest