Zur Planwagentour gastierte „Feuertanz" vor zwei Jahren auch in Eischleben.

Feuertanz und Hochschulchor zur Jazzmeile in Arnstadt

Arnstadt. Die Thüringer Jazzmeile macht mit zwei Konzerten im Arnstädter Prinzenhof Station.

Am Ende der Woche finden in Arnstadt zwei Konzerte im Rahmen der Thüringer Jazzmeile statt. Am Freitag, dem 18. November, ist um 19.30 Uhr im Prinzenhofkeller Arnstadt ein Folkkonzert mit Feuertanz. Das sind sechs Musikanten aus Ilmenau und Umgebung, die vor allem Folkloremusik machen.

Ihre Lieder erzählen von Vagabunden, Landstreichern, Handwerkern oder vom Wandern, von der Liebe, vom Feiern und von den Sehnsüchten der Menschen.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine Reservierung sinnvoll. Es werden Zählkarten ausgegeben. Ein Getränkeangebot ist vorhanden. Zählkarten sind über die Seite www.ig-jazz-arnstadt.de zu erhalten. Am 19. November um 19.30 Uhr beginnt ebenfalls im Prinzenhofkeller ein Konzert mit dem Chor der Hochschule für Musik Weimar unter dem Titel „Die Katze im Sack“. Sie arrangieren Pop/Jazz-Chorsätze mit hohem Anforderungsniveau. Der Eintritt kostet 15 Euro oder ermäßigt 10 Euro. Ein Getränkeangebot ist vorhanden. Kartenvorbestellungen sind über die Seite der IG Jazz möglich. Dort kann man sich auch zu einem Newsletter anmelden.