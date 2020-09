Feuerwehr bei Großübung in Ilmenau zu brennendem Haus gerufen

Dass es sich um eine Einsatzübung handelt, wusste Dienstagnachmittag in Ilmenau vorher die wenigsten Feuerwehrleute. Selbst Schaulustigen war nicht sofort klar, dass es kein echter Einsatz war. Gegen 16.50 Uhr wurden die Feuerwehr zu einem brennen Einfamilienhaus in die Straße Neuhaus gerufen, es sollte der Brand bekämpft und Personen gerettet werden. „Selbst die Leitstelle wurde nur eine Stunde vorher informiert", sagt Einsatzleiter Tobias Seeber. Wie der stellvertretenden Stadtbrandmeister weiter erzählt, ist in Feuerwehrkreisen die Gefahr sonst zu hoch, dass etwas durchsickert.