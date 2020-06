Feuerwehr fällt in Arnstadt toten Baum

In die Straße Himmelreich in Arnstadt wurde am Freitag gegen 8 Uhr die Feuerwehr gerufen. Bei einer Baumkontrolle war aufgefallen, dass neben zwei Pappeln ein abgestorbener Baum steht, der lediglich noch von Efeu gehalten wurde. Bei Windböen hätte der Stamm umkippen können. Maik Wistrach und Tino Otte fällten den Stamm. Der Abschleppdienst, der ein geparktes Auto umsetzen sollte, damit es nicht beschädigt wird, musste zum Glück nicht zum Einsatz kommen. Der Besitzer bekam mit, dass die Feuerwehr anrückte, und fuhr sein Auto selber ein Stück weiter.