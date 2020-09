In Arnstadt hat die Feuerwehr wegen einem gefundenen Sprengsatz ausrücken müssen (Symbolbild).

Arnstadt. Am Mittwochvormittag wurde ein Sprengsatz in Arnstadt gefunden. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet für mehrere Stunden weiträumig ab.

Feuerwehr im Einsatz: Munitionsfund in Arnstadt

Bei Bauarbeiten in der Straße Am Obertunk ist am Mittwochvormittag ein unbekannter Sprengsatz gefunden worden. Die Feuerwehr musste ausrücken und sperrte den Fundort für circa zwei Stunden weiträumig ab.

Außerdem war ein Delaborierungsdienst zum Einsatz gekommen und transportierte den Gegenstand für eine sichere und kontrollierte Vernichtung ab.

