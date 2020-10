Riechheimer Berg: Feuerwehren nehmen Gemeinde-Ehe vorweg

Auf den Weg in eine gemeinsame Zukunft haben sich die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg gemacht. Sie planen, zur Landgemeinde zu fusionieren. Bis es soweit ist, müssen noch einige Hürden genommen werden. Unter anderem muss der Landtag zustimmen.

In einigen Bereichen wird die geplante Ehe aber schon früher vollzogen. In den nächsten beiden Wochen stimmen die Gemeinderäte über die Frage ab, ob sie die Zuständigkeit für ihre Feuerwehren, eine gesetzlich verankerte Pflichtaufgabe, an die Verwaltungsgemeinschaft übertragen. Am 18. November berät dann die Gemeinschaftsversammlung zum selben Thema. Gibt sie grünes Licht, entsteht zum 1. Januar 2021 die Feuerwehr Riechheimer Berg.

Unzählige Gespräche geführt

„Uns war es wichtig, dass das Konzept dazu von allen Feuerwehren mitgetragen wird“, sagt Jörn Köllmer, der Ortsbrandmeister von Elxleben. Er brachte ebenso Gedanken zu Papier wie Stefan Hartung, sein Riechheimer Amtskollege, und Kreisbrandmeister André Wagner.

Unzählige Gespräche führte das Trio in den vergangenen Monaten – mit VG-Chef Rudolf Neubig, mit Gemeindevertretern und den Feuerwehren. Denn eines soll durch die Fusion auf gar keinen Fall passieren: dass sich Kameraden vor den Kopf gestoßen fühlen und ihr Ehrenamt aufgeben.

Eine gemeinsame Wehr zu bilden, wird daher auch nicht mit der Schließung von Feuerwehrstandorten einhergehen. „Unsere Gerätehäuser sind allesamt in einem guten Zustand“, sagt Jörn Köllmer. Und so über die Dörfer des Riechheimer Berges verteilt, dass die Ausrückezeiten im Ernstfall gut eingehalten werden können. Gibt es größere Einsätze, arbeiten die 13 Wehren ohnehin schon seit Jahren eng zusammen.

Auch, wenn sich für die Kameraden nicht viel ändert, bringt die Fusion aber Vorteile mit sich: Wehren können Material, das sie momentan nicht benötigen, an Nachbarwehren ausleihen, ohne dass dies viel Papierkram mit sich zieht. Unmittelbar nach dem Zusammenschluss wird eine Inventarliste erstellt, aus der ersichtlich ist, was für Technik vorhanden ist, wo sie steht und wann sie ausgetauscht werden muss. „Insbesondere bei den Fahrzeugen besteht Handlungsbedarf“, weiß Köllmer.

200 Kameraden an 13 Standorten

„Es soll zudem nicht nur einen gemeinsamen Ortsbrandmeister geben, sondern auch eine Hauptgerätewart, einen Ausbildungsleiter und einen Verantwortlichen für die Jugendwehren“, erklärt Jörn Köllmer. Dieselben Funktionen vor Ort entfallen indes nicht. „Die Verantwortlichen werden aber künftig vom Papierkram entlastet“, ist Köllmer überzeugt.

Die drei neuen Satzungen und die Zweckvereinbarungen, die das Trio ausarbeitet, wurden von der Kommunalaufsicht bereits geprüft und mit Wehrleitern und Bürgermeistern besprochen, so dass die Gemeinderatsbeschlüsse nun erfolgen können.

Sind die Wehren fusioniert, wählen die 200 Kameraden den Ortsbrandmeister. In den 13 Standorten wird zusätzlich ein örtlicher Wehrleiter bestimmt. Ob dies direkt an der Wahlurne geschehen kann oder ob eine Briefwahl nötig ist, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.