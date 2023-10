Filmgespräch im Arnstädter Theater

Arnstadt. Anmeldungen für Schulkinowoche im Ilm-Kreis sind noch bis 6. November möglich:

Noch bis zum 6. November können Klassen für die 21. Schulkinowoche in Thüringen anmeldet werden. Vom 13. bis zum 24. November beteiligen sich fast alle Kinos des Landes mit Angeboten. Auch das Theater in Arnstadt ist dabei: Am 22. November findet dort in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung eine Filmvorführung des Defa-Films „Sabine Wulff“ statt. Danach wird zum Filmgespräch gebeten. Die Mädchen und Jungen können Fragen stellen und mehr über die Kunstform Film lernen. Kostenloses Begleitmaterial zum ausgewählten Film wird Lehrerinnen und Lehrern nach Anmeldung zugesandt.

Das Projektteam ist erreichbar unter Telefon: 0361/6 63 86 15