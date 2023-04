Filmgespräch und Dialog mit Publikum in Schmiedefeld

Hartmut Wächter (70) aus Dannheim gewann die vergangenen fünf Halbmarathon-Läufe beim Guts-Muths-Rennsteiglauf in seiner Altersklasse und will auch am 13. Mai wieder siegen.

Schmiedefeld. Ein Film zeigt die „Leidenschaft Rennsteiglauf“ und wird dem Publikum mit Autorin und Protagonisten in Schmiedefeld präsentiert.

Bei einer Vorschau am 27. April, um 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Schmiedefeld wird ein Film der MDR-Reporterin und Laufenthusiastin Sandra Voigtmann „Leidenschaft Rennsteiglauf“ vorgestellt. Dabei wird mit der Autorin sowie Protagonisten des Films gesprochen. Dieser ist ab 28. April in der ARD Mediathek verfügbar, im Fernsehen läuft er am 1. Mai um 18.20 Uhr sowie am Tag des Rennsteiglaufs, dem 13. Mai, um 12.45 Uhr. Filmgespräch und Publikumsdialog moderiert Jürgen Kolarzik. Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen wird Publikumsfragen rund um den Sender beantworten. Anmeldung zur Film-Preview: unter mdr.de „Leidenschaft Rennsteiglauf“.

Die Reportage lässt 50 Jahre des inzwischen größten europäischen Crosslaufs Revue passieren. Der Film zeigt, wie das neue Zielportal hergestellt und aufgestellt wird. Breitensportler berichten von Gänsehaut-Momenten. Gründungsmitglied Hans-Georg Kremer erzählt, wie alles begann mit dem Taschenlampenlauf 1974 und wie sich der Volkslauf entlang des Rennsteigs als Highlight im Laufkalender der Breitensportler entwickelt hat. Es geht um die berühmte Haferschleimsuppe der Freiwilligen für die Läufer, die zum Rennsteiglauf gehört wie das Schwarzbier im Ziel