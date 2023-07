Filmpremiere in Ilmenau

Ilmenau. Hier wurde für den neuen Ilmpressions-Streifen gedreht:

Im Audimax der Technischen Universität Ilmenau findet am heutigen Samstag ab 18 Uhr die Premiere der Ilmpressions-Filmproduktion „Medusa“ statt. Ein Team von über 50 Studierenden hat seit über 16 Monaten an einem professionellen und hundert Prozent in Ilmenau spielenden Spielfilm gearbeitet.

„Daher können wir es kaum erwarten, am Samstag mit allen Gästen gemeinsam den Film das erste Mal auf großer Leinwand zu schauen. Selbstverständlich wird die Veranstaltung festlich mit einer roten Teppich-Gala im Foyer inklusive Getränke, Snacks und DJ eröffnet“, so Lucas Männecke von der Produktionsleitung. Im Anschluss an die Filmpremiere geht es dann noch gemeinsam zur großen Afterparty, kündigte er weiterhin an. Viele Neugierige sind willkommen.