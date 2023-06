Finanzielle Unterstützung für die Kleinsten im Ilm-Kreis

Christian Schaft übergibt einen Spendenscheck in Höhe von 200 Euro an Ariane Jarczak, Leiterin der Frühförderstelle des Marienstiftes Arnstadt, im Garten der Frühförderstelle.

Arnstadt. Der Linke-Landtagsabgeordnete Christian Schaft spendet aus Mitteln der Alternative 54 an Einrichtungen in Arnstadt und Holzhausen.

Das Wohl der Kleinsten steht im Fokus – auch beim Linke-Landtagsabgeordneten Christian Schaft. Denn der ist gleich mit zwei Schecks im nördlichen Ilm-Kreis unterwegs, um dort Projekte für Kinder zu fördern.

Zunächst freute sich der Förderverein der Kindertagesstätte Wachsenburgzwerge über eine Zuwendung in Höhe von 400 Euro für einen Barfußpfad. Mirko Jechel vom Förderverein erklärt: „Der Pfad wird das Abschiedsgeschenk der Eltern der diesjährigen Schulanfänger im Kindergarten Holzhausen. Von dieser Spende können wir das Material dafür bezahlen.“ Schaft erläutert dazu, dass das Geld aus Mitteln der Alternative 54 stamme. Dieser Verein sei gegründet worden, um die automatischen Diätenerhöhungen aller Abgeordneten der Linken Landtagsfraktion zu sammeln und an gemeinnützige Vereine zu spenden. „Wir wollen vor allem lokale gemeinnützige Vereine und Organisationen mit den Schwerpunkten Bildung, Jugend, Sport und Kultur fördern“, so der Abgeordnete.

Da passt der Förderverein des Kindergartens in Holzhausen ebenso gut hinein, wie die Interdisziplinäre Frühförderstelle des Marienstifts Arnstadt, der nächsten Station des Abgeordneten. Dort spendet Schaft 200 Euro für die Unterstützung der Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung zum sogenannten Integrierten Teilhabeplan (ITP). Der ITP ist ein Instrument zur Ermittlung von Teilhabebedarfen von Menschen mit Beeinträchtigung. „In Thüringen soll dieser auch auf den Bereich der frühkindlichen Förderung ausgeweitet werden, weshalb die Schulung für mich und meine Mitarbeitenden notwendig ist“, erklärt Ariane Jarczak, Leiterin der Frühförderstelle. Die Spende unterstützt die kostenintensive Schulung für alle Mitarbeitenden der Einrichtung.