Ben Vollandt (10) und Kay Wilhelm (9, rechts) gehören zum Nachwuchs des Modellbahnclubs Gräfenroda mit Sitz in Frankenhain.

Frankenhain. 1500 Euro Lottomittel an den Modellbahnclub Gräfenroda übergeben. Noch unklar, ob in diesem Jahr Ausstellungen stattfinden können.

Finanzspritze für die Modellbahner in Frankenhain

Keine Veranstaltungen und damit auch keine Einnahmen hatte der Modellbahnclub Gräfenroda mit Sitz in Frankenhain in diesem Jahr. Auch aufgrund der coronabedingten Beschränkungen verzögerte sich die Übergabe von Lottomitteln. Ursprünglich sollten die 1500 Euro schon im Frühjahr übergeben sein, so Eleonore Mühlbauer. Sie hatte sich, wie sie sagt, für den Verein stark gemacht, als sie noch SPD-Landtagsabgeordnete war.