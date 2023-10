Finissage im Alten Spital Arnstadt

Arnstadt. Die Ausstellung vom Künstler Rolf Huber kann am 28. und 29. Oktober noch besucht werden.

Letztmalig besteht am 28. und 29. Oktober die Möglichkeit, die Ausstellung von Rolf Huber in der Galerie des Alten Spitals in der Erfurter Straße 39 in Arnstadt zu besuchen. Huber zeigt seit dem Denkmaltag Werke unter dem Motto: „Auf Leinwand und Stein“.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag beginnt um 14 Uhr die Finissage. „Sie können mit dem Künstler ins Gespräch kommen. Eine Führung durch die Ausstellung wird angeboten. Alle Werke können auch erworben werden“, erklärt Heike Hansemann, Vorsitzende vom Verein Kuratorium St. Georg. Das Spital ist eines der ältesten Häuser der Kreisstadt.