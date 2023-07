Lothar Seruset präsentierte in den vergangenen Wochen in der Kunsthalle Holzskulpturen und große Druckgrafiken.

Finissage in der Arnstädter Kunsthalle

Arnstadt. Künstler stellt sich den Besucherfragen:

Zur Finissage der aktuellen Ausstellung wird am Freitag, 28. Juli, ab 16 Uhr in die Kunsthalle eingeladen. Natürlich wird auch der Künstler Lothar Seruset anwesend sein, um mit Gästen ins Gespräch zum kommen. Die anspruchsvolle Ausstellung mit Holzskulpturen und großen Druckgrafiken endet um 18 Uhr.

„Danach gehen wir in die Sommerpause und eröffnen am 9. September 2023 eine Ausstellung mit Bildern von Katja Triol“, kündigte jetzt Kunsthallen-Projektmanagerin Sybille Suchy an.