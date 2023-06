Flieger-Gruß an die Geschwendaer

Geschwenda. Am Samstag findet auf dem Kammberg der 21. Modellflugtag mit vielen Höhepunkten statt:

Der Modellflugclub Geschwenda lädt am Samstag, dem 1. Juli, zu seiner traditionellen Modellflugshow auf den Flugplatz Kammberg in Geschwenda ein. Die Gäste erwartet ein Tag voller Höhepunkte rund um den Luftsport.

Um 10 Uhr startet das Briefing der Piloten, danach die moderierte Flugveranstaltung. Modellflugzeuge, Helikopter, Funflieger bis zu einem Abfluggewicht von 150 Kilogramm werden sich in den Himmel erheben. Mit dabei Piloten der Deutschen Jet Nationalmannschaft, welche ihr fliegerisches Können mit turbinenangetrieben Jets dem Publikum präsentieren.

Außer dem gemeinsamen Fliegen und den Vorführungen für die Gäste steht auch der Erfahrungsaustausch und das Beantworten der Zuschauerfragen auf dem Programm. Am Nachmittag werden zudem die Piloten des Fliegerclubs Ilmenau vom Sonderlandeplatz Pennewitz aus starten, um mit einem Überflug einen „Flieger-Gruß“ an die Modellpiloten und Gäste in Geschwenda zu übermitteln.

Von 17 bis 19 Uhr wird dann zum 4. Flugplatz-Open-Air eingeladen. Zum vierten Mal bietet der Verein regionalen Bands an, sich mit ihrer Musik der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diesem Jahr gibt es Dixieland, Swing und Blues mit den Dixie Syncopaters aus Arnstadt. Danach sorgt DJ Sax für Stimmung.

Ab 18 Uhr startet dann der nächste Höhepunkt auf dem Kammberg. Die Thüringer Modell-Heißluftballoner werden eine begehbare Ballonhülle mitbringen und zur „Blauen Stunde“ ihre bis zu acht Meter hohen Ballone zum Glühen bringen.

Im Anschluss kann man dann bunt beleuchtete Modellflugzeuge und ferngesteuerte Leucht-Drachen und Schmetterlinge im Nachthimmel kreisen sehen.