Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fördergelder für Gemeindesaal und Aussichtsturm im Ilm-Kreis

In Dornheim wurde im Herbst das Freizeitzentrum am Angertor fertig, in Ilmenau erhält der Kickelhahnturm gerade eine Verjüngungskur. Radler auf dem Ilmtal-Radweg können jetzt am Bahnhof Manebach in einem neuen Außenbereich rasten, in Stützerbach toben die Steppkes auf einem neuen Spielplatz. In Niederwillingen erhielt der von der Kommune frisch sanierte Gemeindesaal neue Möbel.

Das sind fünf von insgesamt 14 Projekten im Ilm-Kreis, die in diesem Jahr über die Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen mit fast 600.000 Euro unterstützt wurden. Der Kickelhahnturm ist für die Sanierung eingerüstet, EU-Fördermittel unterstützen das umfangreiche Projekt. Foto: Arne Martius Wer in den Genuss dieser EU-Förderung für den ländlichen Raum kommt, wird nicht etwa am Grünen Tisch in Brüssel, sondern vor Ort entschieden. Dafür gibt es seit 2007 die Regionale Aktionsgruppe Gotha/Ilm-Kreis/Erfurt (RAG) – ein eingetragener Verein, der seit seiner Gründung von Rainer Zobel aus Gehren geleitet wird. Der gelernte Rinderzüchter und studierte Landwirt brachte als Chef einer Verwaltungsgemeinschaft das Fachwissen mit, um sich im Bürokratie- und Förderdschungel nicht zu verheddern. Er hat gemerkt, dass sich auf diesem Feld wirklich etwas bewegen lässt, weshalb der 2018 in den Ruhestand verabschiedete Vize-Landrat weiterhin viel Kraft in dieses Ehrenamt steckt. Investitionen von zehn Millionen Euro im Ilm-Kreis Innerhalb der letzten zehn Jahre hat die RAG rund fünf Millionen Euro dieser von EU, Bund und Land bereitgestellten Leader-Gelder in den Ilm-Kreis geholt und damit Investitionen von rund zehn Millionen Euro angestoßen, sagt Zobel nicht ohne Stolz. Der Verein erhält jeweils ein Budget, für das er dann eine Rang- und Reihenfolge zur finanziellen Untersetzung der Anträge durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) festlegt. Laut Entwicklungsstrategie gibt es dafür vier Handlungsfelder – Wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus und Marketing, Lebensqualität und Daseinsvorsorge, Natur und Kulturlandschaft. Weil im Ilm-Kreis seit Jahren auf mehreren Kanälen für diese Förderung geworben wird, kommen von hier die meisten Anträge und so floss bisher der Löwenanteil der Gelder in Dörfer sowie kleine Städte zwischen Rockhausen und Altenfeld. Neben Kommunen können auch Privatleute, Vereine, Unternehmen und Kirchgemeinden ihre Projekte einreichen, wobei sich die Förderquoten unterscheiden. Anfangs sind es oft nur Ideen, die dann über die Thüringer Landgesellschaft für einen formellen Antrag ausgearbeitet werden. Der wird über ein selbst erdachtes Punktesystem bewertet, erklärt der Vereinschef die Prozedur. Schließlich entscheidet ein 15-köpfiger Fachbeirat. „Aber wir haben immer mehr Anträge als Mittel“, betont Zobel. Ablehnungen sind eher selten, aber sie kommen vor. Zum Beispiel, weil der Projektträger nicht im Fördergebiet wohnte. Oder Vorhaben wurden ins Folgejahr verschoben, weil das Budget nicht für alle reichte. Im Sport- und Freizeitzentrum in Dornheim wurde ein neues Mehrzweckgebäude fertiggestellt und am Reformationstag eingeweiht. Foto: Britt Mandler Im kommenden Jahr beginnt eine neue Förderperiode, für die Rainer Zobel den finanziellen Rahmen noch nicht kennt. Die Verhandlungen auf EU-Ebene würden sich unter anderem durch den Brexit in Großbritannien verzögern. Doch der RAG-Chef ist optimistisch, mit übrig gebliebenen Mitteln trotzdem einiges anschieben zu können. Womöglich werde die laufende Förderperiode auch verlängert, so eine Überlegung. 84 Projekte sind für 2020 bei der RAG angemeldet, davon 56 aus dem Ilm-Kreis, 24 aus dem Landkreis Gotha, je zwei aus Erfurter und Suhler Ortsteilen. Im Ilm-Kreis gibt es Projektideen unter anderem zur Schaffung eines Sanitärbereiches und der Neugestaltung der Außenanlagen in der Her(r)bergskirche in Neustadt am Rennsteig sowie zur Ausstattung für die Kinder- und Erwachsenenbildung auf dem Rosenhof in Holzhausen.