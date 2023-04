Fördermittel für das Ehrenamt – Auch Vereine aus dem Ilm-Kreis können sich bewerben

In diesem Jahr stehen 560.000 Euro zur Förderung der Thüringer Vereine in ländlich geprägten Regionen bereit. (Symbolbild)

Ilm-Kreis. Das ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar, findet der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl. Mehr als 500.000 Euro stehen deshalb für Thüringer Vereine bereit.

Das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung geht in die nächste Runde. In diesem Jahr stehen 560.000 Euro zur Förderung der Thüringer Vereine in ländlich geprägten Regionen bereit.

„Die vielen ehrenamtlich engagierten Thüringerinnen und Thüringer sind das Fundament einer lebenswerten Gesellschaft – gerade auf dem Land. Wir wissen, ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar. Doch wir müssen es erleichtern und finanziell unterstützen“, sagt CDU-Landtagsangeordnete Andreas Bühl. Seit Anfang April können Vereine bei der Thüringen Ehrenamtsstiftung einen Antrag stellen.

Die Formulare und Kriterien sind im Internet unter www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de abrufbar.