Ilmenau. Für ein neues Forschungsprojekt bekommt die TU Ilmenau Fördergelder in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

1,5 Millionen Euro für Forschungsprojekt an der TU Ilmenau

Können Maschinen Strömungsturbulenzen erlernen? – diese schwierige und auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Frage möchten vier Wissenschaftler aus den Fachbereichen Strömungsmechanik, Informatik und Mathematik an der Technischen Universität Ilmenau beantworten. Dafür fördert die Carl-Zeiss-Stiftung in den kommenden fünf Jahren ein entsprechendes Forschungsprojekt nach den Angaben von Professor Jörg Schumacher, dem Leiter des Fachgebietes Strömungsmechanik an der TU, jetzt mit 1,5 Millionen Euro.

Bei „lernenden Maschinen“ handelt es sich um Rechenvorschriften für Computer, sogenannte Algorithmen, die aus vorhandenen Turbulenzmustern eine Vorhersage erlernen, die nach der Beendigung der Übungs- oder Trainingsphase verallgemeinert werden kann. Dieses sogenannte Maschinelle Lernen hat als Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz das alltägliche Leben in den letzten Jahren stark verändert, ohne dass die meisten es wirklich mitbekommen haben: Sprachassistenten im Handy basieren auf diesen Algorithmen ebenso wie die Playlist-Vorschläge bei Musik- und Video-Streamingdiensten oder die Werbung in sozialen Medien. Kein Roboter oder selbstfahrendes Auto würde ohne diese Algorithmen auskommen. Gelingt es den Forschern, dass Maschinen tatsächlich Strömungsturbulenzen erlernen könnten, würde dies bedeuten, dass in vielen Situationen – in denen derzeit noch komplexe turbulente Strömungen in Natur und Technik modelliert werden müssen – neuartige und weniger aufwändige Modelle der Künstlichen Intelligenz eingesetzt werden könnten. Infolgedessen könnten zum Beispiel Klima- und Wetterprognosen verbessert oder der Kerosinverbrauch beim Fliegen gesenkt werden.