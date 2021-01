Förderverein des Klostergutes Ichtershausen muss sich umorientieren

Seit über 20 Jahren gibt es den Förderverein Neues Kloster Ichtershausen, der das Klostergut mit Kleintieren, Gewächshäusern, Beeten, Kräutergarten und dem Wasserspielplatz ausschließlich für gemeinnützige Zwecke betreibt. Dessen derzeit gut 15 aktive Mitglieder mussten sich aber in den letzten zwei Jahren umorientieren. Denn eigentlich wollte man sich auf dem gut drei Hektar großen Areal um die Resozialisierung straffällig gewordener Jugendlicher kümmern – durch sinnvolle Arbeit, durch Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt.

Doch seit einem „schwerwiegenden Vorfall mit einem Freigänger, der sich 2018 im Bundesgebiet ereignete und für den dann der Verantwortliche der Anstalt eben auch verantwortlich gemacht wurde, gibt es das nicht mehr. Das wollte sich dann kein Leiter einer Justizvollzugsanstalt mehr antun“, so Harry Anschütz vom Förderverein. Und damit brach auch die finanzielle Unterstützung durch das Thüringer Oberlandesgericht weg.

Es geht nicht um finanziellen Gewinn

„Das birgt für uns aber auch die Chance auf einen Neuanfang“, sagt Anschütz. Man hat schon und will in Zukunft noch mehr das Gelände durch den Wasserspielplatz, den Kräutergarten, die Kleintierhaltung mit Hühnern, Wachteln, Kaninchen, Schafen und Ziegen und den Gartenbau „zu einem Ort der Gemeinsamkeit und Begegnung“ machen. Dabei geht es Anschütz und seinen Mitstreitern nicht um finanziellen Gewinn, einzig das Geld für das Futter und die Selbstkosten sollen erwirtschaftet werden.

Dafür sucht man natürlich noch Mitstreiter, „Tiere wollen gehegt und gepflegt und gefüttert werden, die Beete müssen in Ordnung gehalten werden, an den aus DDR-Zeiten stammenden Gewächshäusern oder Ställen ist immer etwas zu reparieren“, sagt Anschütz, als er über das Gelände führt und die beiden Pfauen Florian und Paula füttert. „Vor Corona hatten wir hier fast jeden Tag Kindergartengruppen hier, viele Kinder kommen, und die bringen natürlich ihre Eltern mit“, so Anschütz im Rückblick und mit Hoffnung auf das neue Jahr.

Nachfrage nach den Produkten steigt

Und mit dem weiter wachsenden Bewusstsein für ökologischen und regionalen Anbau von Obst und Gemüse steige auch die Nachfrage nach den Produkten des Klostergutes. Noch am Silvestermorgen kamen nicht wenige Ichtershäuser und holten sich frische Eier ab. Dabei setzt man im Klostergut aber nicht nur auf die Jugend. „Auch Ältere haben viel Erfahrung mit der Kleintierhaltung oder dem Gartenbau, davon wollen wir profitieren, zumal sie ja jetzt vielleicht die Zeit dafür haben“, so Anschütz.

Immer stehe die Gemeinsamkeit, das Gespräch, auch das miteinander einen Kaffee trinken, während die Kleinen auf dem Wasserspielplatz toben, und die Freude und der Spaß am Arbeiten an der frischen Luft im Mittelpunkt. Das gelte nicht nur für Interessierte aus dem Amt Wachsenburg, „wir hatten viele Besucher aus der gesamten Region, bevor Corona uns da einen Strich durch die Rechnung machte.“

Mit dem Imkerverein Arnstadt und Umgebung habe man bereits eine Kooperation vereinbart, er wird im Klostergut einen Bienenlehrpfad einrichten. Mit weiteren Vereinen sei man im Gespräch, so Anschütz. Aufgrund der vielen durchzuführenden Arbeiten seien natürlich vor allem auch handwerklich Begabte willkommen, mitmachen aber könne jeder und jede – Tomaten oder Gurken, die Kaninchen oder Hühner sorgen immer für viel Arbeit.



Kontakt zum Verein: Harry Anschütz, Telefon: 01590/708 79 60