Ichtershausen. Das Ichtershäuser Projekt Do kümmert sich seit Jahren um sozial Benachteiligte in der gesamten Region.

Förderzentrum in Ichtershausen: Dankeschön an alle Unterstützer

Eine Dankeschön-Veranstaltung an alle Unterstützer, Helfer und Spender – verbunden mit einem kleinen (vorgezogenen) Adventsnachmittag in Zeiten von Corona, geht das? Es geht, aber natürlich nur mit einem Hygienekonzept, und strikter Beachtung der Regeln und vom Gesundheitsamt genehmigt. Das „Projekt Do“ hatte jetzt dazu eingeladen: Offizielle und Freunde des Projektes – trotz einiger coronabedingter Absagen – schauten viele von ihnen im Förderzentrum für Gewaltprävention, Resozialisierung und Konfliktmanagement e. V. in der Ichtershäuser Bahnhofstraße vorbei.