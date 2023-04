Folktanz mit Stubenfolk in Arnstadt

Arnstadt. Im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Arnstadt gibt es einen Folktanzabend mit Anleitung. Die Band Stubenfolk reist dafür aus Erfurt an.

Am Samstag, dem 15. April, findet am Am Pfarrhof 4 im Gemeindesaal der evangelischen Kirche der 2. Folktanzabend (Balfolk) mit einer Anleitung statt. Um 18 Uhr gibt es eine Einleitung, ab 19 Uhr steigt dann der Tanz mit Stubenfolk aus Erfurt.

Der Begriff Balfolk bezeichnet im Französischen das selbe wie der deutsche Begriff Volkstanzabend. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Single oder Paare sind gleichermaßen willkommen. Der Eintritt ist frei. Im Gemeindehaus finden zweimal im Monat an den Dienstagen der geraden Wochen Übungsabende statt. Der nächste ist am 18. April von 19 bis 21 Uhr. An Dienstagen der ungeraden Wochen finden diese im Frauen- und Familienzentrum statt.