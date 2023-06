Fonds soll Erfurter Kreuz zu mehr Stärke verhelfen

Arnstadt. Straßen, Schienen, Radverkehr: Das Gewerbegebiet braucht Veränderungen, um der wirtschaftlichen Entwicklung standzuhalten.

Das Erfurter Kreuz ist das größte Gewerbegebiet Thüringens und zählt zu den stärksten in Mitteldeutschland. Die Unternehmen wachsen stetig. Damit einher geht der Ausbau der Infrastruktur sowie das Vorhalten von Wohnraum, Kindergarten- und Schulplätzen. Eine schwere Aufgabe für den Ilm-Kreis. Deshalb fordert Landrätin Petra Enders (parteilos) vom Land immer wieder einen Infrastrukturfonds für das Erfurter Kreuz. Nun soll es einen Kabinettsbeschluss geben, der einen solchen Fonds für das Gewerbegebiet beinhaltet.

Enders betont, dass die Unternehmen im Erfurter Kreuz stetig wachsen – derzeit bauen Marquardt und N3. Der kontinuierlich wachsenden wirtschaftlichen Entwicklung müsse der Ausbau der Infrastruktur folgen, fordert Enders. Die Planung des Gewerbegebietes sei aus den 1990er-Jahren und nicht ausreichend durchdacht. Es reiche nicht, nur die Flächen zuzubauen, auch Straßen, Schienen und Radwege müssten berücksichtigt werden. Die Straßen seien für den erheblichen Verkehr nicht entsprechend ausgebaut, es fehle eine Anbindung an das Schienennetz und ein lückenloser Radweg durch das Gewerbegebiet.

Enders bemängelt außerdem, dass es noch immer keinen direkten Anschluss an die Autobahn gebe. Die Anbindung an die Autobahn 4 bezeichnet Enders als „Nadelöhr“. Besonders, wenn die großen Firmen ihre Materialien durch die Lkw geliefert bekommen und es sich zusehends staut.

Bisher keine Fördermittel für zwei Großprojekte

Um dem Pendlerverkehr und den überfüllten Straßen zu entgehen, schwebt der Landrätin eine ordentliche Anbindung an das Schienennetz vor. Dann können die Materialien für die Firmen direkt über die Schiene angeliefert werden. In dem Zusammenhang braucht es ihrer Ansicht nach noch ein gut ausgebautes Radnetz im Erfurter Kreuz, aber auch nach Gotha und Erfurt. Denkbar wäre auch eine Verbesserung des ÖPNV-Planes, der sich nach dem Schichtsystem richtet.

Wenn es nach Landrätin Petra Enders geht, sollen die Schienen im Erfurter Kreuz künftig besser genutzt und ausgebaut werden. Foto: Antonia Pfaff

Ideen und Vorstellung, die mittels des Infrastrukturfonds des Landes umgesetzt werden könnten, so Enders, die betont, dass in dem Kabinettsbeschluss das Erfurter Kreuz im Fokus stehe. Sie sei derzeit aufgefordert, die Bedarfe des Ilm-Kreises hinsichtlich des Gewerbegebietes aufzuzeigen. Dabei betont Enders, dass es nicht nur um das Erfurter Kreuz selbst gehe. Es brauche auch die weichen Faktoren wie Wohnraum, Kindergarten- und Schulplätze. Das ist ein weiterer Punkt, den sie kritisch betrachtet. Denn im Ilm-Kreis müssten derzeit zwei Großprojekte umgesetzt werden: der Neubau der Turnhalle Melissantes in Arnstadt und der Erweiterungsbau der Hey-Schule in Ichtershausen. Doch für beide Projekte gebe es seitens des Landes noch keine Fördermittel.

„Wenn die Unternehmen im Erfurter Kreuz weiterwachsen und sie erfolgreich sein wollen, braucht es Fachkräfte und für deren Familien braucht es Anreize“, sagt Enders und verweist auf ein Rundum-Sorglos-Packet. Die Landrätin ist davon überzeugt, dass die weichen und harten Faktoren für das Erfurter Kreuz zusammen betrachtet werden müssen – und das gehe nur mit einem Infrastrukturfonds, der „mit Leben gefüllt und mit Geld befüllt“ sei. Dann werde das Gewerbegebiet „richtig stark.“