Forderung: Endlich Fußwege im Wohngebiet Kübelberg

Ein paar Jahre nach der Wende wurde auch im Süden von Arnstadt richtig viel gebaut. Ein Wohngebiet nach dem anderem entstanden so neu. Gebaut wurden zahlreiche Einfamilien-, Reihen-, und Doppelhäuser auf dem Rabenhold, am Sonnenhang, Finkenweg, Lerchenweg und an der Sternwarte. Dann war eine ganze Weile Ruhe mit dem Baggerlärm. Erst im Sommer 2015 rückten am Wiesenrain, 2018 dann am südlichen Kübelberg die Bagger wieder an. Hier entstanden die Wohngebiete Bachstelzenweg und Amselweg. Nicht mit gewachsen ist die Verkehrssituation auf dem gesamten Kübelberg.

Das ärgert nicht nur Wilfried Leibnitz, sondern auch viele Anwohner. „Immer wieder wurden die Pläne geändert“, erzählt er. Die Straße Auf dem Kübelberg ist ein ganz heißes Pflaster. Zwar ist diese als Einbahnstraße ausgewiesen, aber wem kümmert es, wenn trotzdem in Richtung Gehrener Straße gefahren wird. Auch an die Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde halten sich hier die wenigsten Kraftfahrer, zumal hier oben auf dem Kübelberg alles gleichrangige Straßen sind. Also rechts vor links. Immer wieder war Leibnitz im Bauamt der Stadt, auch hat er in den nächsten Tagen einen Termin beim Arnstädter Bürgermeister Spilling. Hier möchte er noch einmal darauf hinweisen, dass die Bürger hier am Kübelberg auch gerne einen vernünftigen Fuß- und vielleicht einen Radweg hätten. „Die Verantwortlichen von der Stadt sollten einmal bei Dunkelheit vom Lerchenweg in Richtung Amselweg laufen“, erzählt ein anderer Anwohner. „Hier gibt es keine Straßenlaterne“! Genauso schlecht ist das Stückchen Fußweg Drosselweg vom Finkenweg aus in Richtung Auf dem Kübelberg. Die Verkehrssituation könnte sich in diesem Wohngebiet in Arnstadt voraussichtlich im Jahr 2022 ändern. Denn dann möchte die LEG Thüringen hier am Kübelberg ein weiteres Wohngebiet erschließen. Das bestätigte ein Sprecher der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft bereits im Sommer 2020. Ehe die Bagger anrollen, müsse der alte Bebauungsplan aber an den neuen städtebaulichen Bedarf angepasst werden. Das nehme etliche Monate in Anspruch.