Fotoausstellung zum Südstaatenblues in Ilmenau

Axel Küstner stellt vom 20. November bis 15. Dezember Fotografien zum Thema „Blues People – Images of the Deep South“ in der Universitätsbibliothek Ilmenau aus.

Ilmenau. Implikationen des Südstaatenblues: Axel Küstner stellt vom 20. November bis 15. Dezember Fotografien in der Universitätsbibliothek Ilmenau aus.

In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung präsentiert der Jazzclub Ilmenau vom 20. November bis zum 15. Dezember dieses Jahres in der Ilmenauer Universitätsbibliothek die Ausstellung „Blues People – Images of the Deep South“. Gezeigt werden Fotografien von Axel Küstner zum Südstaatenblues in den USA mit dessen sozialen und politischen Implikationen.

Die Vernissage findet am Montag, 20. November, um 20 Uhr statt und wird musikalisch von Simon Dahl begleitet.