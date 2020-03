Fragen, Sorgen und Ängste vieler Unternehmer im Ilm-Kreis

Darf ich mein Geschäft überhaupt noch öffnen? Wie bekomme ich Kurzarbeitergeld für meine Mitarbeiter? Wer ersetzt mir verderbliche Waren? Es sind viele Fragen, die in diesen Tagen Händler, Taxiunternehmen, Gastronomen und viele weitere Kleinbetriebe beschäftigen. Viele treibt dabei die Sorge um die Existenz ihres Betriebes, die Zukunft ihrer Mitarbeiter und die eigene finanzielle Lage. Die Politik gibt bisher nur bedingt Antworten auf diese Fragen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Vor diesem Hintergrund entschied sich der Arnstädter Unternehmerverein kurzfristig eine Telefonkonferenz anzuberaumen. „Die Idee hatte Stefanie Köhler“, erzählt Stefan Rienecker, Vorstandsmitglied und von Beruf Anwalt. Wie viele Fragen aktuell die Unternehmer beschäftigen, merkt er jeden Tag. „Bei uns steht das Telefon kaum still. Wir könnten eine Corona-Hotline einrichten.“

„Die Situation stellt uns alle vor Herausforderungen, nicht nur technisch, sondern auch mit all den Unabwägbarkeiten, die jetzt vor uns liegen“, gibt Rienecker seinen Zuhörern als erstes mit auf dem Weg. „Es macht aber keinen Sinn, jetzt kopflos durch Welt zu laufen und zu sagen, alles wird schwieriger. Ich denke, es sind überschaubare rechtliche Probleme. Die kriegen wir geregelt.“

Manches, gerade was Entschädigungen angehe, sei aber vor allem eine politische Entscheidung. Denn aktuell gilt: Werden die Geschäfte per Anweisung geschlossen, gibt es nach dem Infektionsschutzgesetzt Geld. Bleiben sie auf, aber die Kunden weg, dann sieht es schlecht aus.

Drei-Monats-Frist für Anträge muss eingehalten werden

Präzedenzfälle gäbe es aktuell natürlich noch keine. „Wir können nur streng am Gesetzestext arbeiten“, so Rienecker und erklärt, dass sich die Entschädigung dann nach dem richtet „was unterm Strich übrig geblieben wäre, hätte mein Laden normal offen gehabt.“ Dies nachzuweisen sei nicht immer einfach, er rechne da aber auch mit einem kulanten Vorgehen der Behörden. Wichtig sei, die Fristen zu wahren. Spätestens drei Monate nach dem Verbot müssen die Anträge gestellt sein. „Das heißt natürlich nicht, dass es dann schnelles Geld gibt“, weiß Rienecker auch, dass so mancher keine Monate Zeit hat. Für schnelles Geld müssten „politische Lösungen“ her.

Er werbe bei den Arbeitgebern dafür, „Wenn ihr die Liquidität habt, dann zahlt eure Arbeitnehmer weiter. Wenn nicht, sucht das Gespräch und werbt um Verständnis.“ Besser sei dann aber, Kurzarbeit zu beantragen statt die Mitarbeiter zu entlassen. Für keine gute Idee hält der Anwalt die Krankschreibung per Telefon. Dadurch sei „Missbrauch Tor und Tür“ geöffnet.

Hotlines bei Sparkasse und Aufbaubank sind ständig besetzt

Eine halbe Stunde lang, erläutert Rienecker die Rechtslage. Dann ist Zeit für Fragen. Norman Buckenberger meldet sich als Erster zu Wort, macht sich Sorgen um das familieneigene Taxiunternehmen. „Wir werden bald wohl nur noch Krankenfahrten machen.“ Doch was, wenn auch dafür das Geld erstmal ausbleibt, weil Abrechnungsstellen geschlossen haben? Zumal die Zahlungen sich auch sonst schon um mehrere Wochen verzögert. „Wir gehen die ganze Zeit in Vorkasse.“ Lange halte sein Unternehmen das nicht aus. „Wir kommen ja jetzt auch nicht an schnelles Geld.“ Die Hotlines bei Sparkasse und Aufbaubank seien ständig besetzt. „Wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter“, betont der Unternehmer. Die seien jetzt schon auf Kurzarbeit.

Die aktuelle Rechtslage besage, es müssten zunächst Überstunden und Urlaube abgebaut werden, erklärt Rienecker. Letzterer aber nur anteilig nach dem bisher erworbenen Anspruch. Auch heiße Schließen eines Geschäftes für die Kundschaft nicht automatisch, auch die Mitarbeiter nach Hause zu schicken. „Wenn der Arbeitgeber sagt, wir machen jetzt Inventur oder Renovierungsarbeiten, dann ist das in Ordnung.“ Da sei es auch möglich andere „zumutbare Arbeit“ als die übliche Tätigkeit den Mitarbeitern zuzuweisen.

„Ich habe zum größten Teil saisonale Ware. Wenn ich jetzt schließen muss, kann ich das meiste wegwerfen“, fürchtet Mandy Zentgraf. Auch habe sie in Vorbereitung der Oster- und Frühlingsmärkte viele Frischblumen. „Muss ich das abschreiben oder kriege ich Entschädigung“, will sie wissen. „Ich fürchte, für viele kleine Unternehmen wird es schwierig, kalkulatorische Grundlagen aus der Vergangenheit nachzuweisen“, fürchtet Rienecker. „Ich hoffe, dass ziemlich kulant entschieden wird, sonst werden viele Rechtsstreite geführt werden.“

Telefonkonferenz für Unternehmersoll wiederholt werden

Ein anderes Problem beschäftigt Modehändlerin Stefanie Köhler. Ihr Zulieferer will aktuell nicht ausliefern, später im Jahr aber auf Abnahme bestehen. Doch dann ist die Saison für diese Mode wohl längst vorbei. „So nicht“, sagt Rienecker. Wenn der Händler nicht liefern kann, könne Köhler vom Vertrag zurücktreten.

Eine Stunde dauert die Telefonkonferenz. Die eine oder andere Angst konnte Stefan Rienecker nehmen. Doch viele Fragen bleiben und vor allem der Wunsch an die Politik, nach schnellem und unkompliziertem Helfen. Im Arnstädter Unternehmerverein will man auf jeden Fall einander beistehen. „Es war eine gute Idee. Wir können es gern wiederholen“, bietet Stefan Rienecker am Ende an.