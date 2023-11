Frankenhain berät zu Investitionen in den Straßenbau

Geratal. Der Ortschaftsrat trifft sich wieder am 28. November.

Der Ortschaftsrat von Frankenhain tritt am Dienstag, 28. November, zur nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr im Rats- und Vereinsraum Frankenhain, Mühlsteinstraße 7. Zur Beratung und Beschlussfassung stehen Investitionsmaßnahmen im Straßenbau an. Beraten wird auch zum Haushalt der Landgemeinde 2024. Weiterhin geht es um Parkgestaltung in der Teichstraße und Aufforstungsmaßnahmen.

Am Donnerstag, 30. November, steht in der Landgemeinde Geratal, zu der neben Frankenhain noch fünf weitere Ortschaften gehören, eine Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe und Infrastruktur an. Beginn ist um 18 Uhr im Mehrzweckgebäude am Waldbad in Geschwenda.