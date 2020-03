Frankenhain empfängt seine Wintersportler

Die Corona-Virus-Angst macht vor dem Sport nicht halt. Millionenschwere Fußballprofis dürfen keine Autogramme mehr geben oder Selfies mit Fans machen. Wintersportler sehen das anscheinend lockerer. Und so präsentieren Erik Lesser, Philipp Horn und Max Barchewitz am Montagabend in der Rolf-Schumann-Halle nicht nur ihre WM-Medaillen, sondern vor allem sich selbst als sympathische Stars zum Anfassen. Foto mit großen und kleinen Fans waren ebenso kein Problem wie Autogrammwünsche.

Dass der SV Eintracht Frankenhain fast in jedem Winter zum Empfang erfolgreicher Sportler laden kann, spricht für gute Arbeit, die im Verein und dann weiterführend an der Sportschule und in den Trainingsgruppen geleistet wird. Über 200 Medaillen haben Frankenhainer Sportler in den letzten Jahren gesammelt. Mit Weltmeisterschafts-Silber in der Staffel für die Biathleten Erik Lesser und Philipp Horn sowie dem Single-Mixed-Silber Lessers kamen in diesem Jahr drei besondere dazu. „Damit hätte ich sicher nach meiner Verletzung im Sommer und dem bisherigen Saisonverlauf nicht gerechnet“, zeigte sich Routinier Lesser mehr als zufrieden. Fast noch mehr Lob bekam Philipp Horn nach seinem ersten Jahr als fester Weltcup-Starter. „Wie er Martin Fourcade hat stehen lassen, da haben wir alle mitgefiebert“, freute sich Ortschaftsbürgermeister Hans-Georg Fischer, der zu den Gratulanten gehörte. Doch nicht nur ihre zwei Spitzensportler empfingen die Frankenhainer an diesem Abend mit Feuerwehrvorfahrt, Skispalier und Blasmusik. Auch der erfolgreiche Nachwuchs wurde geehrt: Max Barchewitz, Juniorenweltmeister im Sprint und Staffel-Silbermedaillen-Gewinner, sein Bruder Oscar und Nathalie Keller, beide Starter bei der Jugend-WM und Skeletoni Stefan Röttig, immerhin auch schon Siebenter der Junioren-Europameisterschaft.

Blumen auch für Bundestrainer

„Manchen ist es noch ein bisschen peinlich, dass sie hier oben stehen, aber sie alle haben es verdient“, meinte Frankenhains ehemaliger Biathlon-Chef Silvio Eschrich und schob gleich hinterher: „Ohne Trainer, Kampfrichter und Helfer ginge das nicht. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön.“ Und so gab es auch für Oberhof-Stützpunkttrainer Marco Danz und Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner Blumen, kleine Pokale, Gutscheine und Getränke. „Ihr habt Deutschland, Thüringen und das Geratal in der ganzen Welt präsentiert“, freute sich Landgemeinde-Bürgermeister Dominik Straube (CDU) über die sportlichen Werbeträger. Übrigens nicht nur für Frankenhain. „Geschwenda ist eine richtige Sporthochburg, früher in der Leichtathletik, heute im Wintersport“, konstatierte Ortschaftsbürgermeister Berg Heyer mit Blick auf die Barchewitz-Brüder, die nun nahtlos die Lücke füllen, welche Luise Kummer mit ihrem Rücktritt vor einem Jahr hinterließ.

Schlägt Thüringer Staffel bald die Bayern?

„Im nächsten Jahr kann die Thüringer Staffel, bestehend aus drei Frankenhainern, die Bayern schlagen“, wagte Trainer-Urgestein Dieter Hofmann einen Blick in die Biathlon-Zukunft. Die scheint für Frankenhain in der Tat rosig, denn „wir haben zur Zeit 16 Sportler auf dem Sportgymnasium“, wie sein Sohn Jan erklärte. Kein Wunder also, dass der SV Eintracht als erfolgreichster Biathlon-Verein Deutschlands gilt. Als sympathischster auch. Denn kaum waren alle Glückwünsche überbracht, hieß es bereit sein für Fotos und Autogramme. Ob so mancher Knirps, der sich eines holte, wohl in ein paar Jahren selbst auf der Bühne stehen wird? „Wir wissen, dass wir eine Vorbildfunktion haben, dass das wichtig für den Nachwuchs ist“, sagte Philipp Horn. Und Erik Lesser ergänzte: „Ich bin zwar niemand für großen Rummel, aber es ist schön, dass man so geehrt wird.“