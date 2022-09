Frankenhain erhält 1000 Euro Preisgeld

Frankenhain. Im Landesfinale erklimmt der Ortsteil der Landgemeinde Geratal zwar nicht den Thorn. Dennoch ist Ortsteilbürgermeister Thomas Heyer zufrieden.

Frankenhain ist nicht Landessieger im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dennoch kehrt Ortsteilbürgermeister Thomas Heyer (Freie Wähler) mit sieben weiteren Mitstreitern, die alle beim Bewerbungsprozess mitgeholfen haben, frohen Mutes von der Preisverleihung aus dem südthüringischen Waffenrod-Hinterrod zurück. „Wir sind hoch zufrieden. Wir haben eine Sonderehrung für soziales und kulturelles Engagement erhalten, die mit 1000 Euro Preisgeld verbunden ist“, so Heyer. In der Finalrunde traten neun Thüringer Dörfer an. Burglemnitz aus dem Saale-Orla-Kreis gewann.