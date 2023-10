Frankenhain feiert seine Kirmes

Frankenhain. Am Wochenende werden zahlreiche Höhepunkte angeboten

In den Startlöchern steht Frankenhains Kirmesgesellschaft: Gefeiert wird ab Freitag, dem 6. Oktober, bis Sonntag, dem 8. Oktober, in und rund um die Mehrzweckhalle in der Mühlsteinstraße 7. Am Freitag geht es um 16.30 Uhr mit einem Umzug durch den Ort los, an den sich um 17 Uhr der Kirmesgottesdienst und um 18 Uhr die traditionelle Ausgrabung der Kirmes anschließen.

Ab 20 Uhr kommt es zum traditionellen Einmarsch der Kirmesgesellschaft und dem Kirmestanz mit musikalischer Untermalung der Band „Musi-Men und Solar Band“.

Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit einem Ständchen im Ort. Abends findet wieder ein Kirmestanz um 20 Uhr statt. Dieses Mal wird die „Live Style Band“ den Ton angeben. Der Einlass für die Kirmestänze in der Turnhalle beginnt an beiden Tagen ab 19 Uhr.

Natürlich darf auch der Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr nicht fehlen. Dazu gibt es klassische Blasmusik vom „Linus Quintett“. Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der jüngsten Besucher, denn ab 15 Uhr dreht die Kinderkirmes auf. Der Abschluss des mehrtägigen Festes folgt anschließend mit der Beerdigung der diesjährigen Kirmes am Grab unweit der Mehrzweckhalle.