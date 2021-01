Frankenhainer Modelleisenbahner sanieren 2021 ihre Einfahrt

Liebevoll bis ins Detail gestaltet ist die Modellbahnausstellung in Frankenhain. Kay Wilhelm gehört zum Vereinsnachwuchs. Die Kinder und Jugendlichen bauten in den vergangenen Monaten an einer eigenen kleinen Anlage.

Neugierig streift eine graugetigerte Katze durch die Räume des Modellbahnclubs in Frankenhain. Sie lebt erst seit wenigen Wochen auf dem Vereinsgelände, fühlt sich aber sichtlich wohl.

„Auch unter Pandemiebedingungen mussten wir unser Vereinsleben nicht auf Eis legen“, ist der Vorsitzende Thomas Bartholomäus froh. Zwar konnte an der großen Anlage im Gebäude nicht weitergebastelt werden. „Dafür haben wir uns aber intensiv mit dem Thema Hygienekonzepte auseinandergesetzt“, so der Chef lachend.

Aufgestellt wurde zunächst eines, das ein Fortführen von Vereinsaktivitäten ermöglicht. Wichtig ist, dass sich nicht zu viele Mitglieder im Gebäude aufhalten, dass Abstände gewahrt bleiben, nennt er nur zwei Beispiele. „Unter freiem Himmel war aber deutlich mehr möglich“, betont Bartholomäus.

Hier und da wurde am Gelände Hand angelegt. 2021 ist dann ein größeres Projekt geplant: „Wir wollen endlich unsere Einfahrt sanieren“, sagt der Vereinschef. Seit 20 Jahren haben die Modellbahner in Frankenhain ihren Sitz. „Aber das mit der Einfahrt schieben wir schon ewig vor uns her“, so Bartholomäus. Hauptgrund waren bisher die Kosten. 2021 aber habe die Gemeinde die Möglichkeit, sich finanziell an dem Vorhaben, das immerhin 23.000 Euro kostet, zu beteiligen. Die 22 Mitglieder wollen auch selbst Hand anlegen. Darüber hinaus haben sie ein Spendenkonto eingerichtet, um noch mehr Eigenmittel beisteuern zu können.

Verein legt viel Wert auf die Kinder- und Jugendarbeit

Vorteil einer sanierten Einfahrt ist nicht nur, dass man nicht mehr das Gefühl hat, über eine Sprungschanze zu poltern, so Bartholomäus. Auch werde das Regenwasser besser abgeleitet. Bislang staut es sich an einer Gebäudewand, worunter diese sichtbar leidet.

Wert legten die Modelleisenbahner auch darauf, dass ihre Kinder- und Jugendarbeit nicht zum Erliegen kommt. Immerhin sechs Nachwuchsbastler gibt es derzeit. Sie bauten den Sommer über an einer eigenen kleinen Anlage – immer auf Abstand bedacht, teils in reduzierter Gruppengröße. „Das war ungewohnt, hat aber gut funktioniert“, berichtet der zehnjährige Kay Wilhelm.

Nicht nur der Nachwuchs, auch die Erwachsenen hatten sich schon auf zwei Großereignisse gefreut: den Familiennachmittag im Sommer und die Adventsausstellung, die immer sehr viele Besucher anlockt. Beides wurde mit Blick auf die Pandemie aber abgesagt. „Die Sicherheit der Besucher geht vor“, begründete der Vereinsvorsitzende.

Im neuen Jahr soll es aber hoffentlich eine Neuauflage der beliebten Veranstaltungen geben. „Dann kommt man auch ohne Probleme im Auto auf unser Gelände“, so der Vereinschef.

Der Modelleisenbahnclub Gräfenroda – Sitz Frankenhain – hat bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau ein Spendenkonto eingerichtet unter: DE11840510101150002707.