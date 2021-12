Frau in Arnstadt geschubt und Lenker in Bauch gestoßen

Arnstadt. Drei Zeugen halfen der Frau und werden nun gesucht.

In der Erfurter Straße kam es am Mittwoch in Arnstadt gegen 18 Uhr zu einer Körperverletzung an einer 27 Jahre alten Frau. Ein 33-jähriger Mann schubste laut Polizei die Frau gegen eine Schaufensterscheibe und stieß ihr den Lenker seines Fahrrades in den Bauch. Drei derzeit unbekannte Zeugen eilten der Frau zur Hilfe. Der Tatverdächtige fuhr mit dem Fahrrad davon.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, vor allem aber die drei Personen, welche der 27-Jährigen geholfen haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0281706/2021) entgegen.

