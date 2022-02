Frau rammt Ortsschild von Bösleben und eine Mauer

Bösleben. Eine 67-Jährige rammte mit ihrem Auto das Ortsschild von Bösleben. Das war nicht alles, was sie beschädigte.

Dass auch einfache Ortsschilder nicht ganz günstig sind, hat eine 67-Jährige am Mittwoch in Bösleben erfahren müssen. Sie rammte laut Polizei gegen 11 Uhr am Ortsausgang in Richtung Wüllersleben das Schild sowie eine Mauer. Insgesamt verursachte sie so einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Den mutmaßlichen Grund für den Unfall hatten die Ordnungshüter schnell festgestellt: Wie ein Atem-Alkoholtest zeigte, war die Frau mit 1,2 Promille unterwegs. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Auto entstand Totalschaden.