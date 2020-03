Am 8. März ist Frauentag.

Ilm-Kreis. Wegen der Ungewissheit um das neuartige Corona-Virus und seine Ausbreitung in Deutschland lässt der Feuerwehrverband Ilm-Kreis eine große Feier ausfallen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauentagsfeier der Feuerwehr abgesagt

Der Kreisfeuerwehrverband des Ilm-Kreises hat sich entschlossen, die Frauentagsfeier abzusagen, die am kommenden Samstag, 7. März, in Altenfeld stattfinden sollte. Das geschehe schweren Herzens, teilte Vorsitzender Sven Tittelbach mit. Begründet wird die Entscheidung mit der Sorge um die Ausbreitung des Corona-Virus.

Zwischenzeitlich war man von weiteren Verdachtsfällen ausgegangen, diese gibt es aber derzeit nicht, hieß es am Montag in der Kreisverwaltung – stattdessen schwere Grippefälle. „Altenfeld hat schon eine Menge vorbereitet. Aber zur Sicherheit der Teilnehmer und auch der unseren, war leider keine andere Entscheidung möglich“, so Tittelbach. Man könne und wolle nicht den Brandschutz im gesamten Ilm-Kreis sowie die Gesundheit der Mitglieder und deren Familien gefährden.