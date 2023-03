Frauentagsfeier im Haus der Begegnung in Gehren

Der Ilmenauer Stadtverband der Partei Die Linke lädt am 11. März zu einer Frauentagsfeier in Gehren ein. (Symbolfoto)

Ilmenau. Mit einer Frauentagsfeier am 11. März möchte der Ilmenauer Stadtverband der Partei Die Linke allen danken, die wichtige Sorgearbeit leisten.

Zu einer Frauentagsfeier lädt der Ilmenauer Stadtverband der Partei Die Linke alle interessierten Mädchen und Frauen am kommenden Samstag, 11. März, um 14 Uhr in das Haus der Begegnung, Arnstädter Straße 1, in Gehren ein. Laut einer Mitteilung des Vorsitzenden Karl-Heinz Mitzschke soll bei Kaffee und Kuchen mit musikalischer Begleitung der Goldbergmusikanten all jenen dafür gedankt werden, die täglich wichtige Sorgearbeit leisten.