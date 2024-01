Freie Fahrt nach Reinsfeld

Branchewinda Baustelle in Branchewinda dauert noch bis März

Noch bis zum 1. März 2024 müssen sich Autofahrer gedulden, die von Arnstadt in Richtung Traßdorf fahren wollen. Denn seit April dieses Jahres wird in Branchewinda gebaut. Nicht nur die Fahrbahn wird saniert. Auch Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen kommen in die Kur, was nur unter Vollsperrung zu bewerkstelligen ist. Immerhin: Seit Mitte Dezember sind von Arnstadt aus Reinsfeld und Görbitzhausen wieder erreichbar. Der überörtliche Verkehr wird weiter umgeleitet.