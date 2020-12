Arnstädter Freizeitpass hilft Familien mit geringem Einkommen

Wer Hartz IV bezieht, hat oft kein Geld, um mit seinen Kindern Freizeitaktivitäten nachzugehen. Inhaber des Arnstädter Freizeitpasses erhalten allerdings im Jahr 2021 wieder Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen wie dem Schlossmuseum, der Stadt- und Kreisbibliothek und dem Arnstädter Sport- und Freizeitbad.



Die Ausgabe der Pässe erfolgt über das Frauen- und Familienzentrum. „Ich freue mich, dass die an zwei zentralen Anlaufstellen in der Innenstadt erfolgt“, so Bürgermeister Frank Spilling (ptl).

Mittwochs und donnerstags erhalten Anspruchsberechtigte den Freizeitpass zwischen 9 und 16 Uhr direkt im Frauen- und Familienzentrum in der Rankestraße 11. Ab Februar findet zum Markttag am Dienstag die Ausgabe zusätzlich von 9 bis 14.30 Uhr im Familientreff, An der neuen Kirche 4, statt.



In Anspruch nehmen können den Freizeitpass Empfänger von Grundsicherung, Sozialhilfe oder Asylbewerber. Sie müssen einen rechtsgültigen Bescheid und einen gültigen Ausweis mitbringen. Der Pass gilt ein halbes Jahr, endet gegebenenfalls aber auch früher, wenn der Bewilligungszeitraum für die Sozialleistungen kürzer ist.

„Ich danke der Beratungsstelle Arnstadt des Vereins Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit sehr herzlich für die zuverlässige Ausgabe des Freizeitpasses in den zurückliegenden Jahren“, so Frank Spilling. Mit dem Wechsel der ausgebenden Stelle sollen Leistungen im Rahmen der Beratung, Bildung und Begegnung gebündelt werden.

BU: Inhaber des Freizeitpasses bekommen unter anderem im Sport- und Freizeitbad in Arnstadt eine Ermäßigung. Foto: Hans-Peter Stadermann