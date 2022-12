Freude auf das, was kommt

Theologe Konrad Schäfer schreibt über die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, die im Alltag nicht vergessen werden soll.

Liebe Leserinnen und Leser, was wäre die vorweihnachtliche Zeit ohne ihre Gesänge und Musikstücke? Viele Konzerte laden in den vergangenen Tagen und Wochen dazu ein, uns auf das Weihnachtsfest auf eine eigene Art und Weise vorzubereiten. Vielleicht kennen Sie das Adventslied „Vorfreude, schönste Freude“ mit dem Text von Erika Engel-Wojahn (1911-2004) und der Melodie von Hans Naumilkat (1919-1994). Dieses Lied schildert in den vier Strophen das bunte Treiben der vorweihnachtlichen Zeit mit den vielen schönen Traditionen, die diese Zeit der Vorbereitung so besonders macht. Interessant ist, dass die Schlusszeile der jeweiligen Strophen immer mit den Worten endet: „Freude im Advent“.

Am heutigen 3. Adventssonntag feiern die christlichen Kirchen den Sonntag „Gaudete“. Dieses lateinische Wort kann mit den Worten „Freue dich“ übersetzt werden. Vielerorts ist die dritte Kerze am Adventskranz in einer anderen Farbe als die anderen drei Kerzen gehalten. Es wird augenfällig, dass mitten im Alltag der Vorbereitung auf Weihnachten die Freude auf das Weihnachtsfest nicht vergessen werden soll. Mitten in den Mühseligkeiten, Anstrengungen und Sorgen um die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest sind wir eingeladen, den Grund all der Vorbereitung nicht zu vergessen:Wir dürfen uns freuen, dass Gott sich auf den Weg zu uns macht und unser Leben erhellt.

Ein Lied auf den Lippen kann diese Freude zum Ausdruck bringen. Wenn Sie möchten, lade ich Sie ein, heute ein vorweihnachtliches Lied zu singen und diese Freude in sich zu spüren. Ich wünsche Ihnen einen schönen 3. Advent in der Freude, dass Weihnachten nicht mehr fern ist.