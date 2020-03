Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundlicher Tollpatsch mit Augen zum Träumen

Augen wie Perlen hat der vierjährige Ted. Er ist ein Mix aus Deutscher Dogge und Bordeaux-Dogge und kam am 17. März ins Tierheim, da die Arbeitsbedingungen seines Besitzers sich geändert haben. Der junge Rüde hat eine tollpatschige Art, die ihn besonders liebenswert macht. Da er mit seinen knapp 40 Kilogramm Körpergewicht auch enorm Kraft hat, ist er kein Anfängerhund und benötigt eine starke Hand.

Ted ist sehr aufmerksam und mit Futter für jeden Spaß zu begeistern. Doch hat er auch einen Dickkopf, den der kräftige Doggenmischling zeigt, als die Tierheimmitarbeiter ihn in den Zwinger zurückbringen wollen. Mit einer Spielaufforderung versucht Ted die Menschen zu überreden, ihn doch noch etwas draußen zu lassen und rennt dann siegesbewusst um die Zweibeiner herum. Ein Grundstück mit großem Garten zum Toben wäre für ihn wünschenswert. Der Rüde ist geimpft und kann bei ernstem Interesse im Tierheim besucht werden.

Ted aus dem Tierheim Ilmenau Foto: Anne Kolmogorow

Boby ist aufgrund seiner Lebenserfahrung nicht mehr so unbefangen wie sein jüngerer Tierheimkumpel Ted. Die Besitzerin des Mischlings war aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, ihn am 18. März im Tierheim abzugeben. Boby wurde am 11. Dezember 2008 geboren und lebte bisher in Wohnungshaltung. Ein ruhigeres Umfeld, gerne bei älteren Menschen und ohne kleine Kinder, wäre perfekt für den Mischlingsrüden. Im Tierheim bekam Boby die Erstimpfung, weitere folgen Anfang April. Beide Rüden wurden bei ihrer Ankunft gegen Parasiten behandelt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bittet das Tierheim nur ernsthafte Interessenten, sich telefonisch zu melden. Weiter weisen die Tierheimmitarbeiter darauf hin, dass nach dem derzeitigen Forschungsstand von keiner Übertragung des Virus zwischen Menschen und Hunden ausgegangen wird.

Tierheim Ilmenau: Telefon 03677/671157