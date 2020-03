Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundlichkeit kann jeder von uns

Verfluchter Mist. Eigentlich hatte ich gedacht, in Krisenzeiten besinnen wir uns vielleicht auch auf die schon vor Jahrhunderten bewährten Dinge zurück. Zum Beispiel auf den Tauschhandel. Doch beim Fleischer meines Vertrauens guckte man jetzt ziemlich blöd, als ich zur Bezahlung der vier Schaschliks und zwei Steaks eine Rolle Toilettenpapier über den Tresen reichte. Also kein Tauschhandel, auch nicht mit derzeitiger Mangelware.

Was das näher Zusammenrücken – also das gegenseitige Helfen – betrifft, so fängt wenigstens das an zu klappen. Ich zum Beispiel bringe der Nachbarsoma die Brötchen mit, sie versorgt mich im Gegenzug mit Süßem. Und auch das offiziell geforderte Nichtnäherzusammenrücken klappt immer besser. In der Schlange vor der Supermarktkasse genauso wie beim Abstandhaltern in der Arnstädter oder Ilmenauer Fußgängerzone. Oder im Privaten. Mein Bruder und meine Schwägerin haben jetzt ihren Besuch bei uns abgesagt. Was habe ich mich gefreut.

Eines aber ist nicht verboten. Ein freundliches Wort, ein Lächeln oder eben die Frage: Kann ich irgendwie helfen? Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit brauchen keine körperliche Nähe. Das kann jeder von uns, das können wir uns alle gegenseitig antun. Vor allem jetzt.